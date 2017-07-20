link
Сегодня
Участники "Области будущего" предложили озадачиться утилизацией шин
Добринский сахзавод стал крупнейшим в России
Ветераны Крыма познакомились с благоустройством в селах Липецкой области
В Липецкой области планируют построить площадки откорма индейки
«Раненбургское застолье» состоится в конце июля
Елецкий полицейский спас женщину от разъяренного ревнивца
В Липецкой области капитально отремонтировали 43 многоэтажки
Участники форума "Область будущего" презентовали свои проекты Олегу Королёву
Для работников торговли провели торжественный прием
От грибов пострадали две жительницы области
Более 1,5 тысяч липчан пополнили ряды российской армии
Гостем "Открытой студии" станет глава региона Олег Королёв
Липчане оценили преимущества электронных больничных
Липчанам презентуют «Встречи с Блоком»
Предварительная причина смерти Артема Кузнецова - обезвоживание

Ветераны Крыма познакомились с благоустройством в селах Липецкой области

18:15 20 Июля 2017 Общество
Ветераны Крыма познакомились с благоустройством в селах Липецкой области
Загрузка плеера
Третий день ветераны из Крыма путешествуют по селам и городам Липецкой области. Перенимают липецкий опыт благоустройства и организации досуга. Делегация ветеранов с полуострова прибыла в регион с трехдневным визитом. В Долгоруковском и Задонском районах они оценили фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры.

Zhilkin_8793_01
00-04 ― 00-15
Перенимают опыт. Региональную делегацию ветеранов Крыма знакомят с благоустройством и инфраструктурой в селах Липецкой области. С подробностями из Преображеновки Добровского района Дмитрий Курмаков.

Флаги блока:

Визит в Добровский район ветераны Крыма начали с возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной. Это уже стало традицией в рамках большого путешествия по Липецкой области. Гости благоустройство и комфорт проживания оценили в десятке населенных пунктов. Сегодня дело за самым благоустроенным селом страны. В Преображеновке все условия для комфортного проживания. Здесь недавно открыли новый ФАП, реконструировали Дворец культуры, а по вечерам приглашают посетить кинотеатр. Для тех, кто любит здоровый образ жизни, - бассейн. Опытные тренеры разрабатывают специальную программу тренировок. Такой подход к жизни в селе поразил гостей из Крыма.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 41
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:46
Участники "Области будущего" предложили озадачиться утилизацией шин
18:15
Ветераны Крыма познакомились с благоустройством в селах Липецкой области
17:42
Добринский сахзавод стал крупнейшим в России
17:29
В Липецкой области планируют построить площадки откорма индейки
17:26
«Раненбургское застолье» состоится в конце июля
17:15
Елецкий полицейский спас женщину от разъяренного ревнивца
17:10
В Липецкой области капитально отремонтировали 43 многоэтажки
16:49
Для работников торговли провели торжественный прием
16:44
Участники форума "Область будущего" презентовали свои проекты Олегу Королёву
16:20
От грибов пострадали две жительницы области
16:18
Более 1,5 тысяч липчан пополнили ряды российской армии
16:00
Гостем "Открытой студии" станет глава региона Олег Королёв
15:52
Липчане оценили преимущества электронных больничных
15:29
Липчанам презентуют «Встречи с Блоком»
15:07
Предварительная причина смерти Артема Кузнецова - обезвоживание
15:04
Липецкие единороссы подводят промежуточные итоги реализации партпроектов
14:44
В "Технопарк-Липецк" пришли 4 новых резидента
14:25
Автоинспекторы Липецка будут дежурить на пешеходных переходах
14:16
Трехстороннее соглашение в сфере социального партнерства готовят в регионе
13:06
Ветераны Крыма оценили благоустройство Преображеновки
Вся лента новостей