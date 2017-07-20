Ветераны Крыма познакомились с благоустройством в селах Липецкой области
18:15 20 Июля 2017 Общество
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Перенимают опыт. Региональную делегацию ветеранов Крыма знакомят с благоустройством и инфраструктурой в селах Липецкой области. С подробностями из Преображеновки Добровского района Дмитрий Курмаков.
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Визит в Добровский район ветераны Крыма начали с возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной. Это уже стало традицией в рамках большого путешествия по Липецкой области. Гости благоустройство и комфорт проживания оценили в десятке населенных пунктов. Сегодня дело за самым благоустроенным селом страны. В Преображеновке все условия для комфортного проживания. Здесь недавно открыли новый ФАП, реконструировали Дворец культуры, а по вечерам приглашают посетить кинотеатр. Для тех, кто любит здоровый образ жизни, - бассейн. Опытные тренеры разрабатывают специальную программу тренировок. Такой подход к жизни в селе поразил гостей из Крыма.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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