Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 41

Источник: ТРК "Липецкое время"

Третий день ветераны из Крыма путешествуют по селам и городам Липецкой области. Перенимают липецкий опыт благоустройства и организации досуга. Делегация ветеранов с полуострова прибыла в регион с трехдневным визитом. В Долгоруковском и Задонском районах они оценили фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры.Zhilkin_8793_0100-04 ― 00-15Перенимают опыт. Региональную делегацию ветеранов Крыма знакомят с благоустройством и инфраструктурой в селах Липецкой области. С подробностями из Преображеновки Добровского района Дмитрий Курмаков.Флаги блока:Визит в Добровский район ветераны Крыма начали с возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной. Это уже стало традицией в рамках большого путешествия по Липецкой области. Гости благоустройство и комфорт проживания оценили в десятке населенных пунктов. Сегодня дело за самым благоустроенным селом страны. В Преображеновке все условия для комфортного проживания. Здесь недавно открыли новый ФАП, реконструировали Дворец культуры, а по вечерам приглашают посетить кинотеатр. Для тех, кто любит здоровый образ жизни, - бассейн. Опытные тренеры разрабатывают специальную программу тренировок. Такой подход к жизни в селе поразил гостей из Крыма.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".