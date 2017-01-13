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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

С Днем российской печати, который отмечается в нашей стране 13 января, липецких журналистов, издателей и полиграфистов поздравили глава региона Олег Королёв и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.«Пресса была, есть и будет не только источником актуальной и полезной информации, но и важным посредником между властью и гражданами, ведь газетная полоса - это пространство для открытого, доверительного диалога, - говорится в поздравлении. - В средствах массовой информации Липецкой области работают настоящие профессионалы, которых отличают активная гражданская позиция, неравнодушие к судьбам земляков, литературный талант. Дорогие друзья, к вам прислушиваются, от вас ждут объективной информации, вам доверяют.Совместно с органами законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления вы решаете задачи, связанные с развитием экономики, социальной сферы, благоустройства наших городов и районов, многое делаете для возрождения духовно-нравственных ценностей. Особые слова поздравлений - ветеранам липецкой журналистики, многие годы отдавшим любимому делу. Ваш опыт перенимают молодые коллеги. Радует, что в региональных СМИ появляются новые имена, редакции пополняются юными корреспондентами.У областных печатных изданий большой потенциал. Об этом говорят многочисленные победы и награды престижных творческих конкурсов межрегионального и всероссийского уровня, благодаря которым липецкая школа журналистики получила высокое признание. Значимого успеха в этом году добился коллектив детской газеты «Золотой ключик». Изданию присуждена премия Правительства РФ в области средств массовой информации. Это событие знаковое, до этого ни одна детская региональная газета и ни одно печатное издание Липецкой области не получали столь высокого признания».Олег Королёв и Павел Путилин пожелали журналистам и издателям вдохновения, успешной реализации проектов, ярких творческих работ и больших тиражей.