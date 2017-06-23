Военно-патриотический парк "Широкий" перенес гостей в годы Великой Отечественной
17:46 23 Июня 2017 Общество
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Здесь все так, как во времена Великой Отечественной. Так в сороковые выглядело операционно-перевязочное отделение. Хирургические инструменты, шприцы, бинты - все подлинное. За ранеными ухаживают медицинские сестры. Правда, в обычной жизни эти санитары и солдаты — сотрудники управления противопожарной спасательной службы. Кстати, им и принадлежит идея воссоздать атмосферу военного времени в музее под открытым небом.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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