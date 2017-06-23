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Военно-патриотический парк "Широкий" перенес гостей в годы Великой Отечественной

17:46 23 Июня 2017 Общество
Военно-патриотический парк "Широкий" перенес гостей в годы Великой Отечественной
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Землянки, окопы, оружие военного времени. В Хлевенском районе открыли военно-патриотический парк. На площади в 8 тысяч квадратных метров расположились 16 реконструированных объектов. Место историческое. В сороковые здесь располагался военный госпиталь. Медицинскую помощь получили более 3 тысяч раненых. Не все оправились от полученных ран. В этих местах захоронены более сотни советских солдат.

Здесь все так, как во времена Великой Отечественной. Так в сороковые выглядело операционно-перевязочное отделение. Хирургические инструменты, шприцы, бинты - все подлинное. За ранеными ухаживают медицинские сестры. Правда, в обычной жизни эти санитары и солдаты — сотрудники управления противопожарной спасательной службы. Кстати, им и принадлежит идея воссоздать атмосферу военного времени в музее под открытым небом.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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