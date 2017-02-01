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Источник: ТРК "Липецкое время"

Количество свадеб увеличивается, рождаемость в регионе повышается. В управлении ЗАГС региона подвели итоги работы за 2016 год. Високосный год стал удачным: в Липецкой области заключено более 7 тысяч браков, родилось 13 тысяч детей.Грета, Лионель, Ратибор и Джордж. Такими необычными именами липчане в прошлом году называли своих детей. В 2016-м в регионе родилось более 13 тысяч малышей. Самые популярные имена среди мальчиков - Артём, Александр, Максим и Михаил. Девочек в основном называют Мария, Дарья, Анастасия и Софья. А зарегистрировать ребенка можно не только в ЗАГСе. Свидетельства о рождении выдают и в областном перинатальном центре.Большое внимание ЗАГС уделяет сотрудничеству с порталом госуслуг. "Инструменты межведомственного электронного взаимодействия избавляют граждан от хождения по инстанциям, это удобно и доступно для всех", - не раз отмечал глава региона Олег Королёв. В 2016-м электронным сервисом воспользовалось более 8 тысяч человек. А с этого года ЗАГСы региона переходят на новые формы работы.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".