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Жильцы дома по улице Юношеская борются с коммунальными проблемами уже 8 лет

18:19 10 Января 2017 Общество
Жильцы дома по улице Юношеская борются с коммунальными проблемами уже 8 лет
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В новый год со старыми проблемами. Коммунальные беды на протяжении 8 лет не дают спокойно спать жителям дома №14 по улице Юношеская. Претензий к управляющей компании "Сырская" накопилось много. Однако решать вопросы с протекающей крышей, проблемами с водоснабжением и отоплением никто не собирается.

Стояк отопления прорвало еще три месяца назад, говорит житель дома Александр Симонов. Аварийную службу управляющей компании "Сырская" он вызывал не раз, но слесари только разводят руками. Из тонкой струйки образуется фонтан бед, уверяют собственники квартир. С коммунальными проблемами они один на один уже более 5 лет.

Собрания возле дома стали нормой. Разговоры у подъезда не только о неисправных трубах, но и о горячем водоснабжении.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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