Жильцы дома по улице Юношеская борются с коммунальными проблемами уже 8 лет
18:19 10 Января 2017 Общество
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Стояк отопления прорвало еще три месяца назад, говорит житель дома Александр Симонов. Аварийную службу управляющей компании "Сырская" он вызывал не раз, но слесари только разводят руками. Из тонкой струйки образуется фонтан бед, уверяют собственники квартир. С коммунальными проблемами они один на один уже более 5 лет.
Собрания возле дома стали нормой. Разговоры у подъезда не только о неисправных трубах, но и о горячем водоснабжении.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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