Живое общение на форуме "Область будущего" организовала радиостанция "Липецк FM"
10:57 18 Июля 2017 Общество
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В импровизированной студии рады всем. Общение проходит легко и непринужденно. В эфире молодежь рассказывает о своих проектах, о том, как проходит жизнь в лагере.
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