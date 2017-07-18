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Радио "Липецк FM" второй год подряд организует выездную студию на молодежном форуме "Область будущего". О своих проектах участники рассказывают в прямом эфире. Обо всем, чем живет лагерь, ежедневно рассказывают в шоу "Утренняя зорька".В импровизированной студии рады всем. Общение проходит легко и непринужденно. В эфире молодежь рассказывает о своих проектах, о том, как проходит жизнь в лагере.