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Живое общение на форуме "Область будущего" организовала радиостанция "Липецк FM"

10:57 18 Июля 2017 Общество
Живое общение на форуме "Область будущего" организовала радиостанция "Липецк FM"
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Радио "Липецк FM" второй год подряд организует выездную студию на молодежном форуме "Область будущего". О своих проектах участники рассказывают в прямом эфире. Обо всем, чем живет лагерь, ежедневно рассказывают в шоу "Утренняя зорька".
В импровизированной студии рады всем. Общение проходит легко и непринужденно. В эфире молодежь рассказывает о своих проектах, о том, как проходит жизнь в лагере.
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