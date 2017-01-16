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Юные боксеры Липецкой и Тамбовской областей определили сильнейших

16:47 16 Января 2017 Спорт
Юные боксеры Липецкой и Тамбовской областей определили сильнейших
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В Липецке провели открытое первенство по боксу. За победу боролись 80 человек из Липецкой и Тамбовской областей. Для многих эти соревнования - спортивный дебют. И от того, как он пройдет, зависит дальнейшая судьба спортсменов.

Лицо прячь, руки не опускай. За десятки боев Станислав Рыжов отлично усвоил главные правила. На ринге предпочитает стремительную атаку. В этот раз соперник пасует, но удары отражает. 13-летний липчанин - спортсмен, подающий надежды. Отстоять три раунда под его натиском непросто. Победа очевидна, но Станислав остался недоволен.
Тренер Сергей Нефёдов считает, что воспитанник сработал только вполсилы. В этих поединках наставники смотрят, как выкладываются спортсмены. Заставить себя работать по полной в 13-14 лет не так просто.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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