Ледовая арена Задонска приняла матч в честь 70-летия отечественного хоккея
17:36 16 Января 2017 Спорт
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Первая шайба в ворота Липецка влетела уже на третьей секунде. Через минуту наша сборная сравняла счет. В составе липецкой команды именитые спортсмены: Владислав Пустовалов, лучший бомбардир за всю историю липецкого хоккея, и Максим Балмочных - он играл в чемпионате НХЛ. Вместе с ними на лед вышли Владимир Тучков, Руслан Губайдуллин и глава Липецка Сергей Иванов.
Несмотря на товарищеский характер матча на льду развернулись нешуточные баталии. Уступать никто не хотел.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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