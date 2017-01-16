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Источник: ТРК "Липецкое время"

Ледовое сражение на арене "Айсберга". В Задонске провели товарищеский матч, посвященный 70-летию отечественного хоккея. Липчане сыграли против москвичей. В составах именитые игроки НХЛ, телеведущие, политики.Первая шайба в ворота Липецка влетела уже на третьей секунде. Через минуту наша сборная сравняла счет. В составе липецкой команды именитые спортсмены: Владислав Пустовалов, лучший бомбардир за всю историю липецкого хоккея, и Максим Балмочных - он играл в чемпионате НХЛ. Вместе с ними на лед вышли Владимир Тучков, Руслан Губайдуллин и глава Липецка Сергей Иванов.Несмотря на товарищеский характер матча на льду развернулись нешуточные баталии. Уступать никто не хотел.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".