Липецкие школьники отличились на фестивале ГТО в «Артеке»
09:21 13 Ноября 2017 Спорт
В состязаниях за награды боролись школьники из всех 85 субъектов нашей страны. На протяжении трех недель 660 школьников 11-15 лет соревновались в спортивной, творческой и образовательной программах фестиваля. Самыми яркими участниками от нашего региона стали ученики лицея №44 Липецка Севастьян Шамаев и Елизавета Федюнина. Севастьян стал победителем соревнований по прыжкам в длину с места. А Елизавета выиграла конкурс «Юный журналист» и получила право на публикацию авторского материала на сайте федерального информационного агентства спортивных новостей «Р-спорт».
«Возрождение ГТО – это еще один шаг к оздоровлению нации, воспитанию у людей стремления к занятиям физической культурой и спортом. Особенно важно приобщать к ценностям здорового образа жизни молодежь. Ведь именно от подрастающего поколения, его гармоничного развития зависит уверенное будущее каждого государства», - считает руководитель региона Олег Королёв.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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