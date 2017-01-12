"Липецкое время" в прямом эфире покажет волейбольный матч чемпионата России
14:17 12 Января 2017 Спорт
Специально для тех, кто не сможет его посетить, "Липецкое время" организует прямую трансляцию. Комментировать матч будет наш спортивный обозреватель Александр Панов. Не пропустите!
15 января в 17:00, телеканал "Липецкое время". Болеем за наших.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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