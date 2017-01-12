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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецк встречает чемпионат России по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А". В это воскресенье в 17:00 в зале ЛГТУ встретятся команды "Липецк-Индезит" и нижегородская "Спарта". Матч обещает быть интересным и непредсказуемым.Специально для тех, кто не сможет его посетить, "Липецкое время" организует прямую трансляцию. Комментировать матч будет наш спортивный обозреватель Александр Панов. Не пропустите!15 января в 17:00, телеканал "Липецкое время". Болеем за наших.