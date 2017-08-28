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Источник: ТРК "Липецкое время"

В регионе выбрали лучших пожарных. На стадионе «Динамо» прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. Они стали уже традиционными. Накал борьбы высочайший. Каждому подразделению хочется стать лучшим, но победить не так просто, ведь всё решают секунды.На этот раз брандмейстеры борются не с огнём, а друг с другом. 12 команд пожарных со всей области выясняют, кто из них лучший. Совладать с трёхколенной лестницей сложно. Её то с машины не снимешь, то не разберёшь. Азарт и волнение зашкаливают. Но на службе пожарным бывает ещё сложнее.