Огнеборцы из Ельца стали сильнейшими
16:55 28 Августа 2017 Спорт
Загрузка плеера
На этот раз брандмейстеры борются не с огнём, а друг с другом. 12 команд пожарных со всей области выясняют, кто из них лучший. Совладать с трёхколенной лестницей сложно. Её то с машины не снимешь, то не разберёшь. Азарт и волнение зашкаливают. Но на службе пожарным бывает ещё сложнее.
Количество показов: 65
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|17:42
|17:37
|17:37
|17:28
|17:16
|16:59
|16:55
|16:44
|16:20
|16:12
|15:55
|15:36
|15:08
|15:00
|14:56
|14:53
|14:48
|14:40
|14:31
|14:21
Комментарии