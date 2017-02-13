Обновленный спорткомплекс получили жители Лебедянского района
18:06 13 Февраля 2017 Спорт
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Этого открытия ученики докторовкой школы ждали с нетерпением. Теперь вместо аварийного спортзала целый спортивный комплекс. Универсальная площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола, хореографический и тренажёрный залы. А ещё раздевалки и душевые. За три месяца строители сделали практически невозможное. Обновленный спортзал соответствует всем нормам и стандартам.
Динамичное развитие в Докторово стало возможно благодаря партнёрству власти и бизнеса. Более 5 миллионов рублей на спортзал выделили инвесторы, компания "ТРИО". 340 тысяч рублей - средства администрации Лебедянского района.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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