Стадион "Металлург" будет полностью готов к маю 2018 года
16:53 8 Августа 2017 Спорт
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На главной футбольной арене региона кипит работа. Подрядчики идут в соответствии с графиком. Сейчас занимаются газоном и монтируют трибуны. Строители обещают: ещё пара месяцев и поле будет соответствовать всем европейским стандартам. На трибунах появятся антивандальные кресла, для игроков сделают хорошие раздевалки.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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