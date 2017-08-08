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Источник: ТРК "Липецкое время"

Обновленный стадион «Металлург» откроют к 1 мая следующего года. Напомним, что он станет тренировочной базой к чемпионату мира по футболу 2018. На реконструкцию объекта Липецкая область дополнительно получит 43 миллиона рублей из федерального бюджета. Об этом на брифинге для журналистов рассказал начальник управления физической культуры и спорта Владимир Дементьев.На главной футбольной арене региона кипит работа. Подрядчики идут в соответствии с графиком. Сейчас занимаются газоном и монтируют трибуны. Строители обещают: ещё пара месяцев и поле будет соответствовать всем европейским стандартам. На трибунах появятся антивандальные кресла, для игроков сделают хорошие раздевалки.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".