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Стадион "Металлург" будет полностью готов к маю 2018 года

16:53 8 Августа 2017 Спорт
Стадион "Металлург" будет полностью готов к маю 2018 года
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Обновленный стадион «Металлург» откроют к 1 мая следующего года. Напомним, что он станет тренировочной базой к чемпионату мира по футболу 2018. На реконструкцию объекта Липецкая область дополнительно получит 43 миллиона рублей из федерального бюджета. Об этом на брифинге для журналистов рассказал начальник управления физической культуры и спорта Владимир Дементьев.

На главной футбольной арене региона кипит работа. Подрядчики идут в соответствии с графиком. Сейчас занимаются газоном и монтируют трибуны. Строители обещают: ещё пара месяцев и поле будет соответствовать всем европейским стандартам. На трибунах появятся антивандальные кресла, для игроков сделают хорошие раздевалки.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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