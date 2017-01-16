День снега липчане отпраздновали катанием на тазах и турниром по фристайлу
16:51 16 Января 2017 Спорт
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В борьбе за победу все средства хороши. Тазовый downhill — одна из уже полюбившихся зимних забав липчан. Гонки на хозяйственных тазах на этой горнолыжной базе проводят несколько лет подряд. Среди желающих прокатиться с ветерком и дети, и взрослые.
Фестиваль «Три пингвина» в этом году приурочили ко Всемирному дню снега. Его, кстати, отмечают в 40 странах мира. Липецкий праздник с каждым годом только набирает обороты. В этом году погода оправдала все ожидания. Каждый нашёл занятие по душе.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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