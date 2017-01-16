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День снега липчане отпраздновали катанием на тазах и турниром по фристайлу

16:51 16 Января 2017 Спорт
День снега липчане отпраздновали катанием на тазах и турниром по фристайлу
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День снега отпраздновали липчане катанием на тазах, ватрушках и турниром по слалому. Сотни человек приняли участие в традиционном фестивале "Три пингвина". Его в пятый раз провели на горнолыжной базе в Большой Кузьминке.

В борьбе за победу все средства хороши. Тазовый downhill — одна из уже полюбившихся зимних забав липчан. Гонки на хозяйственных тазах на этой горнолыжной базе проводят несколько лет подряд. Среди желающих прокатиться с ветерком и дети, и взрослые.

Фестиваль «Три пингвина» в этом году приурочили ко Всемирному дню снега. Его, кстати, отмечают в 40 странах мира. Липецкий праздник с каждым годом только набирает обороты. В этом году погода оправдала все ожидания. Каждый нашёл занятие по душе.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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