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Источник: ТРК "Липецкое время"

День снега отпраздновали липчане катанием на тазах, ватрушках и турниром по слалому. Сотни человек приняли участие в традиционном фестивале "Три пингвина". Его в пятый раз провели на горнолыжной базе в Большой Кузьминке.В борьбе за победу все средства хороши. Тазовый downhill — одна из уже полюбившихся зимних забав липчан. Гонки на хозяйственных тазах на этой горнолыжной базе проводят несколько лет подряд. Среди желающих прокатиться с ветерком и дети, и взрослые.Фестиваль «Три пингвина» в этом году приурочили ко Всемирному дню снега. Его, кстати, отмечают в 40 странах мира. Липецкий праздник с каждым годом только набирает обороты. В этом году погода оправдала все ожидания. Каждый нашёл занятие по душе.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".