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Участниками областного фестиваля по рыбной ловле стали 150 спортсменов

12:42 10 Июля 2017 Спорт
Спорт без границ. В Лебедянском районе провели областной фестиваль по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями здоровья. В состязаниях приняли участие 150 спортсменов-рыболовов. Победителей определяли в пяти номинациях. Тем, у кого поплавок так и не дрогнул, вручали утешительные призы.

Этот фестиваль проводят ежегодно вот уже 10 лет. В этом году старт ему дал известный в России рыболов и телеведущий Станислав Радзишевский.

В лебедянской Павелке созданы все условия для людей с ограниченными возможностями: безопасные причалы, беседки, оборудованные пандусами, а также адаптированные летние домики со всеми удобствами.

Любовь Дроздова, заместитель председателя Липецкого городского объединения инвалидов-колясочников: "Лучше этого места, я думаю, в Липецке нет. Во первых, близко подъехать, есть место, где переночевать. Есть место, где порыбачить, хорошо тем, кто этим увлечен. Никаких финансовых затрат".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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