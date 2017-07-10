Участниками областного фестиваля по рыбной ловле стали 150 спортсменов
12:42 10 Июля 2017 Спорт
Этот фестиваль проводят ежегодно вот уже 10 лет. В этом году старт ему дал известный в России рыболов и телеведущий Станислав Радзишевский.
В лебедянской Павелке созданы все условия для людей с ограниченными возможностями: безопасные причалы, беседки, оборудованные пандусами, а также адаптированные летние домики со всеми удобствами.
Любовь Дроздова, заместитель председателя Липецкого городского объединения инвалидов-колясочников: "Лучше этого места, я думаю, в Липецке нет. Во первых, близко подъехать, есть место, где переночевать. Есть место, где порыбачить, хорошо тем, кто этим увлечен. Никаких финансовых затрат".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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