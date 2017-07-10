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Источник: ТРК "Липецкое время"

Спорт без границ. В Лебедянском районе провели областной фестиваль по рыбной ловле для людей с ограниченными возможностями здоровья. В состязаниях приняли участие 150 спортсменов-рыболовов. Победителей определяли в пяти номинациях. Тем, у кого поплавок так и не дрогнул, вручали утешительные призы.Этот фестиваль проводят ежегодно вот уже 10 лет. В этом году старт ему дал известный в России рыболов и телеведущий Станислав Радзишевский.В лебедянской Павелке созданы все условия для людей с ограниченными возможностями: безопасные причалы, беседки, оборудованные пандусами, а также адаптированные летние домики со всеми удобствами.Любовь Дроздова, заместитель председателя Липецкого городского объединения инвалидов-колясочников: "Лучше этого места, я думаю, в Липецке нет. Во первых, близко подъехать, есть место, где переночевать. Есть место, где порыбачить, хорошо тем, кто этим увлечен. Никаких финансовых затрат".