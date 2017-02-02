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Источник: ТРК "Липецкое время"

Захват, приём, бросок. В 64-й гимназии Липецка урок физкультуры провёл трехкратный чемпион мира по контактным единоборствам. Старшеклассникам он показал правила самообороны. Стоит отметить, что чемпионы регулярно посещают школы в рамках проекта "Детский спорт".Урок физкультуры в необычном формате. Его для старшеклассников 64-й гимназии провел трехкратный чемпион мира по контактным единоборствам майор полиции Дмитрий Мальцев. Таких упражнений в школьной программе нет. Бег на выдохе, повороты на 360 градусов в течение 20 секунд. Комплекс практикуют профессиональные спортсмены, чтобы устоять на ногах в бою.Чемпион показал школьникам основные способы самообороны: болевые приемы, захваты, броски.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".