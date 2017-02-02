Урок физкультуры для липецких школьников провел трехкратный чемпион мира
16:55 2 Февраля 2017 Спорт
Загрузка плеера
Урок физкультуры в необычном формате. Его для старшеклассников 64-й гимназии провел трехкратный чемпион мира по контактным единоборствам майор полиции Дмитрий Мальцев. Таких упражнений в школьной программе нет. Бег на выдохе, повороты на 360 градусов в течение 20 секунд. Комплекс практикуют профессиональные спортсмены, чтобы устоять на ногах в бою.
Чемпион показал школьникам основные способы самообороны: болевые приемы, захваты, броски.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 306
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
02.02.2017
|18:11
|18:02
|17:44
|17:37
|17:26
|17:02
|17:00
|16:55
|16:37
|16:14
|15:47
|14:53
|14:30
|14:12
|12:44
|12:04
|11:58
|11:39
|11:23
|11:03
Комментарии