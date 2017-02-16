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В Липецкой области решали, как привлечь взрослое население к сдаче ГТО

16:56 16 Февраля 2017 Спорт
В Липецкой области решали, как привлечь взрослое население к сдаче ГТО
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Как привлечь взрослое население к сдаче норм ГТО, решали сегодня в областной администрации. Там провели межрегиональный семинар-совещание. Специалисты из 18 регионов обсуждали важнейшие вопросы внедрения физкультурно-спортивного комплекса.

Счетчик для отжимания тестируют прямо в холле областной администрации. Его разработали специально для комплекса ГТО. Умная машина может сама определить, сдал ли участник норматив или нет. Достаточно выставить необходимые параметры: пол, ширину рук, рост - и техника готова. Обмануть её невозможно.

На семинар-совещание в Липецк приехали представители 18 регионов. Обсуждают основные проблемы внедрения физкультурно-спортивного комплекса. В нашем регионе их немного. Показатели у области одни из лучших в ЦФО.
Но вот как мотивировать взрослое население? Кто-то предлагает привлекать людей к выполнению нормативов через работодателей и за золотые значки, например, давать дополнительные дни к отпуску. Кто-то организовать бесплатные занятия в бассейнах и спортивных залах.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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