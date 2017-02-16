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Источник: ТРК "Липецкое время"

Как привлечь взрослое население к сдаче норм ГТО, решали сегодня в областной администрации. Там провели межрегиональный семинар-совещание. Специалисты из 18 регионов обсуждали важнейшие вопросы внедрения физкультурно-спортивного комплекса.Счетчик для отжимания тестируют прямо в холле областной администрации. Его разработали специально для комплекса ГТО. Умная машина может сама определить, сдал ли участник норматив или нет. Достаточно выставить необходимые параметры: пол, ширину рук, рост - и техника готова. Обмануть её невозможно.На семинар-совещание в Липецк приехали представители 18 регионов. Обсуждают основные проблемы внедрения физкультурно-спортивного комплекса. В нашем регионе их немного. Показатели у области одни из лучших в ЦФО.Но вот как мотивировать взрослое население? Кто-то предлагает привлекать людей к выполнению нормативов через работодателей и за золотые значки, например, давать дополнительные дни к отпуску. Кто-то организовать бесплатные занятия в бассейнах и спортивных залах.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".