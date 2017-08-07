В Задонском районе состоялся областной велопробег
11:50 7 Августа 2017 Спорт
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Маршрут построили таким образом, чтобы участники посмотрели главные достопримечательности района. Колонна проехала по центру старинного Задонска, затем отправилась к святому источнику женского монастыря. Последней точкой маршрута стал спортивный комплекс «Форест парк». Участие в пробеге приняли велосипедисты из всех районов области. Это около 200 человек.
Ольга Буева, библиотекарь: "Мне нравится. Я езжу и по городу, и в магазин, и просто для души, для себя в прохладную погоду. Так что я всю жизнь с велосипедом".
После финиша участников пробега ждала большая спортивная программа. Все желающие играли в велофутбол, велобиатлон, катались на скорость, а также показывали свои умения в велосерпантине.
Юрий Таран, заместитель главы администрации Липецкой области: "Если ты занимаешься физкультурой и спортом, если ты дружишь со здоровым образом жизни, то тебе все по плечу. Мы очень рады, что велодвижение в регионе набирает обороты".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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