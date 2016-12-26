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Источник: ТРК "Липецкое время"

Бесплатный каток, новый спортивный инвентарь, единственный в регионе тренажёр для горнолыжников. В Большой Кузьминке после реконструкции открылся крупнейший горнолыжный курорт Липецкой области. Раньше это был клуб любителей зимних видов спорта. Теперь это семейный комплекс «Hillpark».Крупнейший в Черноземье тренажёр имитирует скоростной горнолыжный спуск. Картина на экране живописнее, чем за окном: снежные склоны, зимний лес и горы. Посещать их и заниматься спортом можно круглый год. Тренировочные программы для новичков и профессионалов.Обновлённый горнолыжный комплекс - это расширенная парковка, новые подъёмники, 200 тюбингов, 300 пар лыж, бесплатный каток. Дарить острые ощущения курорт готов до самого апреля. Идеальное состояние трасс планируют поддерживать с помощью искусственного снега.Комплекс в Большой Кузьминке - пример успешного частно-государственного партнёрства. Реконструкцию софинансировал облбюджет. Церемонию открытия посетил глава региона Олег Королёв.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".