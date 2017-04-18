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Источник: ТРК "Липецкое время"

В области продолжается пилотный проект по борьбе с детским ожирением и гиподинамией. В эксперименте участвуют 3 школы. В них изменили рацион питания и физнагрузки. Пропаганду здорового образа жизни ведут и среди родителей. На мастер-классах и открытых уроках рассказывают о здоровой пище и учат готовить полезные блюда. Урок физкультуры в липецкой школе №29 провел чемпион мира по полноконтактным единоборствам. Комплексная борьба за здоровье детей идет в трех школах: 29-й липецкой, 2-й елецкой и в школе села Казаки Елецкого района. Итоги пилотного проекта подведут через пару месяцев. Если результаты порадуют, то это введут и в другие школы Липецкой области.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".