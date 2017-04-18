Чемпион мира провел урок физкультуры в липецкой школе
14:45 18 Апреля 2017 Здоровье
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Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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