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Чемпион мира провел урок физкультуры в липецкой школе

14:45 18 Апреля 2017 Здоровье
Чемпион мира провел урок физкультуры в липецкой школе
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В области продолжается пилотный проект по борьбе с детским ожирением и гиподинамией. В  эксперименте участвуют 3 школы. В них изменили рацион питания и физнагрузки. Пропаганду  здорового образа жизни ведут и среди родителей. На мастер-классах и открытых уроках  рассказывают о здоровой пище и учат готовить полезные блюда. Урок физкультуры в липецкой  школе №29 провел чемпион мира по полноконтактным единоборствам. Комплексная борьба за здоровье детей идет в трех  школах: 29-й липецкой, 2-й елецкой и в школе села Казаки Елецкого района. Итоги пилотного  проекта подведут через пару месяцев. Если результаты порадуют, то это введут и в другие  школы Липецкой области.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"

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