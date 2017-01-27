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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сохранить государственные аптеки предлагают депутаты областного Совета. С такой законодательной инициативной они намерены выйти в Госдуму.Дело в том, что с 1 января государственные и муниципальные аптеки обязаны закупать медикаменты по федеральному закону о контрактной системе. Это значит, что при проведении торгов они не имеют права указывать конкретную торговую марку, фирменное наименование или страну-производителя. А значит, не могут расширить свой ассортимент. Кроме того, увеличиваются сроки закупок медикаментов, следовательно, могут быть перебои с поставкой лекарств. В этой ситуации государственным аптекам сложно конкурировать с коммерческими. Депутаты облсовета предлагают исключить унитарные фармацевтические предприятия из списка организаций, которые подчиняются закону о контрактной системе. Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный закон. Пакет поправок уже одобрила профильная комиссия.