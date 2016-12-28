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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Елецком районе открылся центр общей врачебной практики. Квалифицированную медпомощь в нём будут получать около 2 тысяч человек, это жители двух сельских поселений. В ближайшие 2-3 года в регионе появится 25 таких центров. Это новая программа Липецкой области, утверждённая главой региона Олегом Королёвым.В посёлке Соколье Елецкого района долгожданное событие. Вместо старого медпункта здесь открывают центр общей врачебной практики. На его строительство из областного бюджета выделили 10 млн рублей. Получилась мини-поликлиника, о которой так мечтали жители.Физиокабинет, процедурная, два прививочных кабинета, перевязочная, кабинет стоматолога. Новый центр — это целый комплекс медицинских услуг в шаговой доступности.Раньше за врачебной помощью жителям Соколья приходилось ездить в районную больницу, а это десятки километров. Для пенсионеров это сложное испытание. Долгие путешествия за здоровьем остались в прошлом.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".