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Для жителей Елецкого района медпомощь стала доступней

12:21 28 Декабря 2016 Здоровье
Для жителей Елецкого района медпомощь стала доступней
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В Елецком районе открылся центр общей врачебной практики. Квалифицированную медпомощь в нём будут получать около 2 тысяч человек, это жители двух сельских поселений. В ближайшие 2-3 года в регионе появится 25 таких центров. Это новая программа Липецкой области, утверждённая главой региона Олегом Королёвым.

В посёлке Соколье Елецкого района долгожданное событие. Вместо старого медпункта здесь открывают центр общей врачебной практики. На его строительство из областного бюджета выделили 10 млн рублей. Получилась мини-поликлиника, о которой так мечтали жители.
Физиокабинет, процедурная, два прививочных кабинета, перевязочная, кабинет стоматолога. Новый центр — это целый комплекс медицинских услуг в шаговой доступности.
Раньше за врачебной помощью жителям Соколья приходилось ездить в районную больницу, а это десятки километров. Для пенсионеров это сложное испытание. Долгие путешествия за здоровьем остались в прошлом.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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