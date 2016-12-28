Для жителей Елецкого района медпомощь стала доступней
12:21 28 Декабря 2016 Здоровье
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В посёлке Соколье Елецкого района долгожданное событие. Вместо старого медпункта здесь открывают центр общей врачебной практики. На его строительство из областного бюджета выделили 10 млн рублей. Получилась мини-поликлиника, о которой так мечтали жители.
Физиокабинет, процедурная, два прививочных кабинета, перевязочная, кабинет стоматолога. Новый центр — это целый комплекс медицинских услуг в шаговой доступности.
Раньше за врачебной помощью жителям Соколья приходилось ездить в районную больницу, а это десятки километров. Для пенсионеров это сложное испытание. Долгие путешествия за здоровьем остались в прошлом.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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