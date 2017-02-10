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Источник: ТРК "Липецкое время"

3D-моделирование, лазерная терапия, ультразвуковые аппараты. В стоматологической поликлинике № 1 прошёл день открытых дверей. Липчан познакомили с инновациями в медицинской сфере,а также провели консультации.Фрезерный станок один на всю область. На нём создают модели искусственных зубов. Устройство делает зубные коронки из диоксида циркония — высокотехнологичного материала.Новейшее оборудование и технические инновации изнутри. Как работает компьютерный томограф? Что такое ультразвуковой аппарат? В День открытых дверей любой желающий увидел все тонкости процесса. Кроме того, каждый получил персональную консультацию.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".