Липчан познакомили с техническими достижениями в стоматологической сфере
17:29 10 Февраля 2017 Здоровье
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Фрезерный станок один на всю область. На нём создают модели искусственных зубов. Устройство делает зубные коронки из диоксида циркония — высокотехнологичного материала.
Новейшее оборудование и технические инновации изнутри. Как работает компьютерный томограф? Что такое ультразвуковой аппарат? В День открытых дверей любой желающий увидел все тонкости процесса. Кроме того, каждый получил персональную консультацию.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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