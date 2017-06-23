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Источник: ТРК "Липецкое время"

Кубок Всероссийской наркологической лиги получил регион за успехи в борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Сегодня подвели итоги трехдневного антинаркотического форума. Первому заместителю главы региона Юрию Божко высокую награду вручил главный нарколог страны Евгений Брюн.Как помочь людям, сбившимся с пути? Ответ на этот вопрос искали участники форума по борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Врачи, силовики и представители власти из разных регионов страны съехались в Липецк и три дня обсуждали самые передовые методы лечения и профилактики этой зависимости. Липецкий опыт признали одним из лучших в стране.Генетическое тестирование проводят регулярно. В первую очередь среди школьников и студентов. А накануне дня борьбы с этой зависимостью и вовсе развернули передвижную лабораторию в Нижнем парке.За успешный вклад в борьбу с наркоманией и лечение этой болезни Липецкая область удостоилась кубка от Всероссийской наркологической лиги.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".