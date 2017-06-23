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Липецкая область удостоилась награды от Всероссийской наркологической лиги

17:50 23 Июня 2017 Здоровье
Липецкая область удостоилась награды от Всероссийской наркологической лиги
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Кубок Всероссийской наркологической лиги получил регион за успехи в борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Сегодня подвели итоги трехдневного антинаркотического форума. Первому заместителю главы региона Юрию Божко высокую награду вручил главный нарколог страны Евгений Брюн.

Как помочь людям, сбившимся с пути? Ответ на этот вопрос искали участники форума по борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Врачи, силовики и представители власти из разных регионов страны съехались в Липецк и три дня обсуждали самые передовые методы лечения и профилактики этой зависимости. Липецкий опыт признали одним из лучших в стране.

Генетическое тестирование проводят регулярно. В первую очередь среди школьников и студентов. А накануне дня борьбы с этой зависимостью и вовсе развернули передвижную лабораторию в Нижнем парке.

За успешный вклад в борьбу с наркоманией и лечение этой болезни Липецкая область удостоилась кубка от Всероссийской наркологической лиги.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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