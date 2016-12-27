Липецкие медики получили новые автомобили
16:35 27 Декабря 2016 Здоровье
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Из 12 машин 5 останутся в Липецке. Остальные отправятся в районы - Задонск, Елец, Измалково, Усмань, Чаплыгин, Хлевное. "УАЗики" нового поколения выгодно отличаются от предшественников. Старые "УАЗики" были пустыми. Помощь в пути практически не оказывали. Теперь это полноценная скорая помощь класса "Б".
С числом санитарных автомобилей должно вырасти и число квалифицированных бригад скорой помощи.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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