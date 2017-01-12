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Источник: ТРК "Липецкое время"

Электронная регистратура начинает работать по-новому. Теперь пациенты смогут не только записаться на прием к врачу через Интернет, но и просмотреть свою медицинскую карту. Личный кабинет заработает на сайте госуслуг. В нем можно увидеть результаты анализов и обследований. Не нужно бояться, что карта потеряется. Она будет всегда под рукой у пациента.Электронная регистратура для Липецкой области не новинка, работает с 2009 года. Сначала ее создавали, чтобы не было больших очередей. Система заработала, но камнем преткновения становился страховой полис. Его данные нужно было внести, чтобы получить талон. Документ пациенты часто забывали. Исправит ситуацию сайт госуслуг. Зарегистрировавшись на портале, записаться на прием можно без полиса. А скоро там можно будет посмотреть и свою медицинскую карту.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".