Липчане смогут просматривать медкарты онлайн
17:20 12 Января 2017 Здоровье
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Электронная регистратура для Липецкой области не новинка, работает с 2009 года. Сначала ее создавали, чтобы не было больших очередей. Система заработала, но камнем преткновения становился страховой полис. Его данные нужно было внести, чтобы получить талон. Документ пациенты часто забывали. Исправит ситуацию сайт госуслуг. Зарегистрировавшись на портале, записаться на прием можно без полиса. А скоро там можно будет посмотреть и свою медицинскую карту.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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