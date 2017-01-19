Сотни липчан стали жертвами гололеда за несколько дней
15:12 19 Января 2017 Здоровье
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В больнице на Тракторном аншлаг. Она сегодня дежурная, и всех пациентов с переломами и острой болью везут сюда. Людмила Насонова попала к врачам по скорой. Поскользнулась на остановке в Дачном. Врачей ждала на улице, прыгая на одной ноге. На другую ступить было невозможно. Перелом оказался сложным. Кость раздроблена. Теперь восстановить её под силу только хирургам. Сколько времени пенсионерка проведет на больничной койке, неизвестно. После таких травм особенно долго восстанавливаются пожилые люди.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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