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В субботу в Липецкой области организуют "День здоровья"

10:39 2 Февраля 2017 Здоровье
"Дни здоровья" в Липецкой области стали постоянной практикой с 2016 года.
В ближайшую субботу, 4 февраля, в Задонской межрайонной больнице пройдет «День профилактики атеросклероза», а в Елецкой городской больнице №1 им. Н.А. Семашко - «День борьбы с раком». 11 февраля стартуют "Дни здоровья" для детей.
День здорового сердца пройдет во всех поликлиниках области 18 февраля. Жители смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти диагностические исследования. "Улучшая систему здравоохранения, направляя дополнительные ассигнования в сельскую медицину, нельзя забывать о профилактике. Здоровый образ жизни и постоянное внимание к состоянию собственного здоровья должны быть обязательными для каждого", - отмечает глава региона Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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