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Валентина Матвиенко высоко оценила кадровую политику Липецкой области в сфере здравоохранения

17:59 23 Января 2017 Здоровье
Валентина Матвиенко высоко оценила кадровую политику Липецкой области в сфере здравоохранения
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Липецкая область получила высокую оценку от председателя Совета Федерации. Валентина Матвиенко обратила внимание на социальную сферу, в частности на медицину. В самом начале рабочей поездки ее познакомили с работой двух медицинских центров - перинатального и сосудистого. Новый корпус перинатального центра открыли полгода назад. Центр специализируется на помощи женщинам и малышам, находящимся в группе высокого риска. А в региональном сосудистом центре спасают пациентов с острым коронарным синдромом и инфарктами.

Рабочая поездка Валентины Матвиенко в Липецкую область началась с посещения нового корпуса перинатального центра. Его открыли всего полгода назад и уже приняли 2 тысячи родов. Сюда приезжают рожать со всей области и даже из соседних регионов.
Валентине Матвиенко показали, как налажена система неотложной помощи при родах.

А это уже региональный сосудистый центр. Председателю Совета Федерации показали блок интенсивной терапии и операционную. Здесь больных возвращают к полноценной жизни после инфарктов и инсультов. В год липецкие врачи делают больше 7 тысяч сложнейших высокотехнологичных операций. Необходимую подготовку медики прошли в ведущих кардиоцентрах страны.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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