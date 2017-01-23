Валентина Матвиенко высоко оценила кадровую политику Липецкой области в сфере здравоохранения
17:59 23 Января 2017 Здоровье
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Рабочая поездка Валентины Матвиенко в Липецкую область началась с посещения нового корпуса перинатального центра. Его открыли всего полгода назад и уже приняли 2 тысячи родов. Сюда приезжают рожать со всей области и даже из соседних регионов.
Валентине Матвиенко показали, как налажена система неотложной помощи при родах.
А это уже региональный сосудистый центр. Председателю Совета Федерации показали блок интенсивной терапии и операционную. Здесь больных возвращают к полноценной жизни после инфарктов и инсультов. В год липецкие врачи делают больше 7 тысяч сложнейших высокотехнологичных операций. Необходимую подготовку медики прошли в ведущих кардиоцентрах страны.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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