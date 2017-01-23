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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецкая область получила высокую оценку от председателя Совета Федерации. Валентина Матвиенко обратила внимание на социальную сферу, в частности на медицину. В самом начале рабочей поездки ее познакомили с работой двух медицинских центров - перинатального и сосудистого. Новый корпус перинатального центра открыли полгода назад. Центр специализируется на помощи женщинам и малышам, находящимся в группе высокого риска. А в региональном сосудистом центре спасают пациентов с острым коронарным синдромом и инфарктами.Рабочая поездка Валентины Матвиенко в Липецкую область началась с посещения нового корпуса перинатального центра. Его открыли всего полгода назад и уже приняли 2 тысячи родов. Сюда приезжают рожать со всей области и даже из соседних регионов.Валентине Матвиенко показали, как налажена система неотложной помощи при родах.А это уже региональный сосудистый центр. Председателю Совета Федерации показали блок интенсивной терапии и операционную. Здесь больных возвращают к полноценной жизни после инфарктов и инсультов. В год липецкие врачи делают больше 7 тысяч сложнейших высокотехнологичных операций. Необходимую подготовку медики прошли в ведущих кардиоцентрах страны.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".