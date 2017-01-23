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Источник: lipetskmedia.ru; фото: lipetskmedia.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Липецке осмотрела новый корпус Липецкого областного перинатального центра. Она прошла по всем отделениям, пообщалась с медицинским персоналом и роженицами.Валентина Матвиенко побеседовала с главным врачом учреждения Александром Ильиным и отметила, что в новом комплексе созданы все условия для того, чтобы оказывать самые современные и качественные медицинские услуги.После перинатального центра Валентина Матвиенко отправилась в действующий при областной больнице сосудистый центр. Ее провели в операционную, где обследовали пациентку, доставленную сюда после инфаркта.Глава области Олег Королёв заверил спикера, что вопросу реабилитации уделяется большое внимание. После операции пациенты перемещаются в соответствующий блок, а после получают направление на санаторное лечение.В ходе общения Валентины Матвиенко с врачами было озвучено, что показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе ниже, чем в среднем по России. Если в стране из тысячи умерших 13,2 человека скончались от болезней сердца и сосудов, то в Липецкой области этот показатель составляет 9 человек на тысячу.