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Валентина Матвиенко посетила сосудистый центр в Липецке

14:05 23 Января 2017 Здоровье
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Липецке осмотрела новый корпус Липецкого областного перинатального центра. Она прошла по всем отделениям, пообщалась с медицинским персоналом и роженицами.
Валентина Матвиенко побеседовала с главным врачом учреждения Александром Ильиным и отметила, что в новом комплексе созданы все условия для того, чтобы оказывать самые современные и качественные медицинские услуги.

После перинатального центра Валентина Матвиенко отправилась в действующий при областной больнице сосудистый центр. Ее провели в операционную, где обследовали пациентку, доставленную сюда после инфаркта.
Глава области Олег Королёв заверил спикера, что вопросу реабилитации уделяется большое внимание. После операции пациенты перемещаются в соответствующий блок, а после получают направление на санаторное лечение.
В ходе общения Валентины Матвиенко с врачами было озвучено, что показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний  в регионе  ниже, чем в среднем по России. Если в стране из тысячи умерших 13,2 человека скончались от болезней сердца и сосудов, то в Липецкой области этот показатель составляет 9 человек на тысячу.
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Источник:  lipetskmedia.ru; фото: lipetskmedia.ru
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