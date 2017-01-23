Валентина Матвиенко посетила сосудистый центр в Липецке
14:05 23 Января 2017 Здоровье
Валентина Матвиенко побеседовала с главным врачом учреждения Александром Ильиным и отметила, что в новом комплексе созданы все условия для того, чтобы оказывать самые современные и качественные медицинские услуги.
После перинатального центра Валентина Матвиенко отправилась в действующий при областной больнице сосудистый центр. Ее провели в операционную, где обследовали пациентку, доставленную сюда после инфаркта.
Глава области Олег Королёв заверил спикера, что вопросу реабилитации уделяется большое внимание. После операции пациенты перемещаются в соответствующий блок, а после получают направление на санаторное лечение.
В ходе общения Валентины Матвиенко с врачами было озвучено, что показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе ниже, чем в среднем по России. Если в стране из тысячи умерших 13,2 человека скончались от болезней сердца и сосудов, то в Липецкой области этот показатель составляет 9 человек на тысячу.
Количество показов: 13
Источник: lipetskmedia.ru; фото: lipetskmedia.ru
Источник: lipetskmedia.ru; фото: lipetskmedia.ru
Лента новостей
|14:05
|12:45
|12:27
|12:12
|12:02
|11:43
|11:09
|11:01
|10:32
|10:04
|09:44
|08:45
|08:30
|08:00
|07:00
22.01.2017
|11:41
|10:01
21.01.2017
|12:08
|11:07
Комментарии