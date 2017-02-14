Все больше липчан пересаживаются на снегоходы, но о правах знают не все
16:45 14 Февраля 2017 Авто
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На улице метель и снежные заносы. Самое время пересесть с автомобиля на снегоход. Этот вид транспорта с каждым годом набирает популярность. Всего в регионе зарегистрировано 250 машин. Многие даже не знают, что нужны права.
Права на вождение снегохода предусмотрены законом. Сдают экзамены не в ГИБДД, а в Гостехнадзоре. Все чаще зимний транспорт покупают фермеры.
Экзамен несложный. Главное - уметь правильно завести снегоход, сманеврировать на змейке и припарковаться.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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