К фестивалю «Казачья застава» ельчане готовились основательно
16:51 24 Июля 2017 Культура
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То, что казакам это любо, лучше всяких слов показывает география участников. 4 года назад это был районный хоровой фестиваль. Сегодня в числе гостей казаки из Астрахани, Белгорода, Курска, Тулы, Ростова и Нижнего Новгорода.
Ярко, сочно, с казачьим колоритом и юмором. Этот фестиваль для жителей Елецкого района уже стал одним из любимых праздников.
Подготовились основательно: каждый курень - из настоящих бревен, колодцы с водой и русские печи.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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