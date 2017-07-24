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К фестивалю «Казачья застава» ельчане готовились основательно

16:51 24 Июля 2017 Культура
К фестивалю «Казачья застава» ельчане готовились основательно
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«Казачья застава» на древней казачьей земле. В Елецком районе прошел Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры. Фестиваль проходит уже в 4-й раз, с каждым годом собирает все больше участников. В этом году приехали 15 делегаций из 10 городов и областей России.

То, что казакам это любо, лучше всяких слов показывает география участников. 4 года назад это был районный хоровой фестиваль. Сегодня в числе гостей казаки из Астрахани, Белгорода, Курска, Тулы, Ростова и Нижнего Новгорода.
Ярко, сочно, с казачьим колоритом и юмором. Этот фестиваль для жителей Елецкого района уже стал одним из любимых праздников.
Подготовились основательно: каждый курень - из настоящих бревен, колодцы с водой и русские печи.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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