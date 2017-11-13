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"Казаки России" открыли 27-й концертный сезон музыкальным миксом

12:34 13 Ноября 2017 Культура
"Казаки России" открыли 27-й концертный сезон музыкальным миксом
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Музыкальный микс из шотландских волынок и русских балалаек. На сцене областного центра культуры "Казаки России" открыли 27-й концертный сезон. Своим выступлением казаки вновь удивили зрителей. Они участвовали в рэп-батле и выполняли трюки под хип-хоп и рок-хиты. Вместе с липецкими артистами на сцену вышел московский ансамбль волынщиков и дуэт балалаечников - «Другой мир». Но в основе репертуара остались казачьи песни и танцы. Концерт состоял из двух отделений. В первом артисты исполняли военные песни, во втором радовали зрителей лирическими композициями.

Юрий Таран, заместитель главы администрации Липецкой области: "Для артиста самое главное — это оценка, как в школе для ученика. Очень хочется, чтобы сегодня все зрители поставили за этот концерт театру танца пятерку с плюсом".

Леонид Милованов, художественный руководитель театра танца «Казаки России», народный артист РФ: "Казаки России" подготовили много вещей новых. К каждому открытию у нас всегда что-то новое происходит. Хочется, чтобы зритель всегда ходил на "Казаков России", зная, что там что-то делается. Не просто рутина, а коллектив, который творит, процветает, радует зрителей, у которого есть будущее".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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