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Липецкая область первая в стране начнет развивать детский туризм

18:28 5 Июля 2017 Культура
Липецкая область первая в стране начнет развивать детский туризм
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Новый импульс туристического развития. Наш регион, при поддержке Министерства культуры, первым в стране начнет развивать детский туризм. Школьникам будут показывать православные храмы, монастыри и другие достопримечательности. Вчера об этом журналистам рассказала замминистра культуры Алла Манилова. А сегодня для участников совещания по развитию паломнического туризма организовали выездной семинар, показывали Задонский район. Гости оценивали не только достопримечательности, но и инфраструктуру.

Задонск часто называют русским Иерусалимом. Древний город всегда полон паломников. Четыре монастыря и десятки храмов привлекают сюда верующих со всего мира. Приезжают индивидуально, семьями и группами. Скоро к ним добавятся организованные детские туры. В этом году Липецкая область вошла в федеральную программу развития детского туризма. В нашем регионе подросткам будут показывать православные храмы, монастыри и святые места.

Развитие паломнического туризма уже второй день обсуждают на всероссийской конференции. В Липецкую область приехали руководители департаментов культуры со всей страны. Россия богата храмами и монастыря, но наши соотечественники, не зная о возможных маршрутах, выбирают для поездок другие страны. Хотя красота и умиротворение всего в 400 километрах от столицы.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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