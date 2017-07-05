Липецкая область первая в стране начнет развивать детский туризм
18:28 5 Июля 2017 Культура
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Задонск часто называют русским Иерусалимом. Древний город всегда полон паломников. Четыре монастыря и десятки храмов привлекают сюда верующих со всего мира. Приезжают индивидуально, семьями и группами. Скоро к ним добавятся организованные детские туры. В этом году Липецкая область вошла в федеральную программу развития детского туризма. В нашем регионе подросткам будут показывать православные храмы, монастыри и святые места.
Развитие паломнического туризма уже второй день обсуждают на всероссийской конференции. В Липецкую область приехали руководители департаментов культуры со всей страны. Россия богата храмами и монастыря, но наши соотечественники, не зная о возможных маршрутах, выбирают для поездок другие страны. Хотя красота и умиротворение всего в 400 километрах от столицы.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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