Столичные звезды на липецкой сцене исполнили оперу "Князь Игорь"
12:45 9 Февраля 2017 Культура
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Похвала этого мастера дорогого стоит. Солист "Геликон-оперы" Сергей Топтыгин гримерку делит с народным артистом России Владимиром Понькиным. Перед концертом все разговоры только о работе. Перелистывают ноты, обсуждают партии. Роль у Топтыгина колоритная. В опере он играет главного злодея.
На одной сцене столичные и липецкие артисты. Солисты, два оркестра и два хора. Руководит ими один из лучших дирижеров страны Владимир Понькин.
Липчанам показали концертную версию. Артисты выступали без исторических костюмов. Атмосферу того времени передавали только при помощи актерской игры.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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