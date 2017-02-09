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Источник: ТРК "Липецкое время"

Шедевр русского музыкального искусства в исполнении столичных звезд. В областном центре культуры прозвучала опера Александра Бородина "Князь Игорь". Это одна из самых масштабных постановок современности. Одновременно на сцене выступили два оркестра и два хора.Похвала этого мастера дорогого стоит. Солист "Геликон-оперы" Сергей Топтыгин гримерку делит с народным артистом России Владимиром Понькиным. Перед концертом все разговоры только о работе. Перелистывают ноты, обсуждают партии. Роль у Топтыгина колоритная. В опере он играет главного злодея.На одной сцене столичные и липецкие артисты. Солисты, два оркестра и два хора. Руководит ими один из лучших дирижеров страны Владимир Понькин.Липчанам показали концертную версию. Артисты выступали без исторических костюмов. Атмосферу того времени передавали только при помощи актерской игры.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".