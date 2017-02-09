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Дома культуры в 2017 году построят в 10 районах Липецкой области

12:27 9 Февраля 2017 Общество
Почти миллиард рублей поступил в региональную казну из федерального центра. Главным вопросом очередной сессии областного парламента стали изменения в бюджет. Около 600 миллионов направят на 4 целевые программы. Это развитие внутреннего туризма, водохозяйственного комплекса, физкультуры и спорта. А также строительство школы с бассейном в микрорайоне «Елецкий» на 800 мест. Ещё 50 миллионов регион получил на предоставление жилья детям-сиротам. В целом на эти цели направят 255 миллионов. Значительные суммы предусмотрены на возведение сельских домов культуры. В 2017 году их начнут строить в 10 районах области.

Павел Путилин, председатель Липецкого областного Совета депутатов: "Сегодня вопрос стоял перед депутатами об "Университетском" и "Елецком" мкр, о строительстве детсада. Мы получили средства федеральные на строительство школы и софинансируем из областного бюджета. По нашей народной программе начинаем строить дома культуры. И также начинаем строить офисы для врачей общей практики, продолжаем строительство ФАПов".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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