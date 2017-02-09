Дома культуры в 2017 году построят в 10 районах Липецкой области
12:27 9 Февраля 2017 Общество
Павел Путилин, председатель Липецкого областного Совета депутатов: "Сегодня вопрос стоял перед депутатами об "Университетском" и "Елецком" мкр, о строительстве детсада. Мы получили средства федеральные на строительство школы и софинансируем из областного бюджета. По нашей народной программе начинаем строить дома культуры. И также начинаем строить офисы для врачей общей практики, продолжаем строительство ФАПов".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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