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Источник: управление культуры и туризма Липецкой области

Областной центр культуры, народного творчества и кино приглашает всех желающих принять участие в IV Всемирном фестивале уличного кино. Бесплатный показ в рамках фестиваля состоится 3 сентября в 20.00 на площади ОЦКНТ.На открытой площадке зрители смогут увидеть 4 короткометражные картины молодых российских режиссеров, отобранные более чем из 800 заявок, и проголосовать за понравившуюся работу светом фонарика или телефона. Фильм-победитель будет определен по итогам народного голосования.IV Всемирный фестиваль уличного кино проходит со 2 июня по 4 сентября в 60 странах мира. Липецк и Липецкая область впервые примут уличную киноэстафету, объединяющую любителей кино по всему земному шару.Проект был запущен в 2014 году на Дальнем Востоке и за это время собрал более миллиона зрителей.