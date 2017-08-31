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Всемирный фестиваль уличного кино пройдет в Липецке

14:47 31 Августа 2017 Культура
Областной центр культуры, народного творчества и кино приглашает всех желающих принять участие в IV Всемирном фестивале уличного кино. Бесплатный показ в рамках фестиваля состоится 3 сентября в 20.00 на площади ОЦКНТ.

На открытой площадке зрители смогут увидеть 4 короткометражные картины молодых российских режиссеров, отобранные более чем из 800 заявок, и проголосовать за понравившуюся работу светом фонарика или телефона. Фильм-победитель будет определен по итогам народного голосования.

IV Всемирный фестиваль уличного кино проходит со 2 июня по 4 сентября в 60 странах мира. Липецк и Липецкая область впервые примут уличную киноэстафету, объединяющую любителей кино по всему земному шару.

Проект был запущен в 2014 году на Дальнем Востоке и за это время собрал более миллиона зрителей.
Количество показов: 82
Источник:  управление культуры и туризма Липецкой области
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