Всемирный фестиваль уличного кино пройдет в Липецке
14:47 31 Августа 2017 Культура
На открытой площадке зрители смогут увидеть 4 короткометражные картины молодых российских режиссеров, отобранные более чем из 800 заявок, и проголосовать за понравившуюся работу светом фонарика или телефона. Фильм-победитель будет определен по итогам народного голосования.
IV Всемирный фестиваль уличного кино проходит со 2 июня по 4 сентября в 60 странах мира. Липецк и Липецкая область впервые примут уличную киноэстафету, объединяющую любителей кино по всему земному шару.
Проект был запущен в 2014 году на Дальнем Востоке и за это время собрал более миллиона зрителей.
Количество показов: 82
Источник: управление культуры и туризма Липецкой области
Источник: управление культуры и туризма Липецкой области
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