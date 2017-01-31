Как снизить цены на овощи, обсудили в Липецкой области представители регионов ЦФО
16:41 31 Января 2017 Экономика
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Уменьшить цены на привычные для средней полосы овощи возможно, уверены эксперты. Главное - исключить перекупщика из цепочки, связывающей производителя и покупателя. Но сейчас это практически невозможно, слишком мало в стране оптово-распределительных центров и овощехранилищ. Как только они появятся, цены пойдут вниз.
Овощехранилища нужны ещё и для того, чтобы местные производители могли переработать и сохранить свой урожай. С возрождением отечественного продукта это особенно актуально. Липецкая область - абсолютный чемпион в стране по количеству кооперативов. Вопросом хранения урожая аграрии озаботились ещё пару лет назад и построили самое крупное в Европе овощехранилище.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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