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Источник: ТРК "Липецкое время"

Вопросы логистики обсуждали сегодня в областной администрации. Эксперты уверены, уменьшить цену, к примеру, на картофель и лук даже в середине зимы реально. Для этого нужно построить распределительные центры. В Липецкой области уже есть пример такой работы. Перенять опыт приехали представители регионов ЦФО.Уменьшить цены на привычные для средней полосы овощи возможно, уверены эксперты. Главное - исключить перекупщика из цепочки, связывающей производителя и покупателя. Но сейчас это практически невозможно, слишком мало в стране оптово-распределительных центров и овощехранилищ. Как только они появятся, цены пойдут вниз.Овощехранилища нужны ещё и для того, чтобы местные производители могли переработать и сохранить свой урожай. С возрождением отечественного продукта это особенно актуально. Липецкая область - абсолютный чемпион в стране по количеству кооперативов. Вопросом хранения урожая аграрии озаботились ещё пару лет назад и построили самое крупное в Европе овощехранилище.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".