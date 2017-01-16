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Интернет-провайдерам ограничат доступ в многоквартирные дома

16:04 16 Января 2017 Экономика
Бизнесмены не должны портить общедомовое имущество многоквартирных домов. На заседании общественной палаты с таким заявлением выступили представители Госжилинспекции.
О проблеме размещения оборудования операторов связи в многоквартирных домах говорят не первый год. С двухтысячных, с развитием кабельного телевидения и Интернета, операторы связи, не имея никакой разрешительной документации, опутывают проводами подъезды, крыши и подвалы. Такая хаотичная установка оборудования, по словам управляющих компаний, затрудняет обслуживание домов. Только за 2016 год Госжилинспекция вынесла 91 предписание нерадивым компаниям.

Александр Немцов, заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области: "Мы хотим предложить внести соответствующие изменения в действующее законодательство, чтобы управляющие организации могли пускать в дома интернет-провайдеров только при определенных технических условиях, которые будут интернет-провайдеры сами делать".

Участники заседания обсудили дальнейшую судьбу Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Действие этого документа решено продлить еще на несколько лет. За три года его подписали руководители более ста предприятий и компаний.

Анатолий Гольцов, президент торгово-промышленной палаты Липецкой области: "Липецкий бизнес признает условия, что функционирование бизнеса в любой сфере деятельности должно проходить на предмет того, что коррупция должна отсутствовать".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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