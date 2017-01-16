Интернет-провайдерам ограничат доступ в многоквартирные дома
16:04 16 Января 2017 Экономика
О проблеме размещения оборудования операторов связи в многоквартирных домах говорят не первый год. С двухтысячных, с развитием кабельного телевидения и Интернета, операторы связи, не имея никакой разрешительной документации, опутывают проводами подъезды, крыши и подвалы. Такая хаотичная установка оборудования, по словам управляющих компаний, затрудняет обслуживание домов. Только за 2016 год Госжилинспекция вынесла 91 предписание нерадивым компаниям.
Александр Немцов, заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области: "Мы хотим предложить внести соответствующие изменения в действующее законодательство, чтобы управляющие организации могли пускать в дома интернет-провайдеров только при определенных технических условиях, которые будут интернет-провайдеры сами делать".
Участники заседания обсудили дальнейшую судьбу Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Действие этого документа решено продлить еще на несколько лет. За три года его подписали руководители более ста предприятий и компаний.
Анатолий Гольцов, президент торгово-промышленной палаты Липецкой области: "Липецкий бизнес признает условия, что функционирование бизнеса в любой сфере деятельности должно проходить на предмет того, что коррупция должна отсутствовать".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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