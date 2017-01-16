Липецкие женихи и невесты верят в магию чисел
16:40 16 Января 2017 Общество
Загрузка плеера
До 7 июля ещё полгода, а записи в ЗАГСах на это число уже нет. Скрепить союз волшебными семерками уже изъявили желание десятки липецких пар.
Для тех, кто верит в магию чисел, 7.07.2017 не просто дата, которая может украсить свидетельство о браке. Нумерологи говорят, что цифра семь означает движение, а тройное сочетание семёрок гарантирует положительные изменения в жизни.
Но ещё больший ажиотаж в ЗАГСах ожидают 8 августа 2018 года.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 43
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|16:52
|16:51
|16:47
|16:40
|16:04
|15:55
|15:21
|14:34
|14:14
|12:54
|12:21
|11:54
|11:44
|11:37
|10:56
|10:37
|10:26
|09:39
|08:45
|08:30
Комментарии