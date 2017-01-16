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Липецкие женихи и невесты верят в магию чисел

16:40 16 Января 2017 Общество
Липецкие женихи и невесты верят в магию чисел
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Седьмое июля семнадцатого года. За тремя семерками в свидетельстве о регистрации брака выстраиваются очереди будущих молодожёнов. В липецких ЗАГСах уже заняты все места на этот день.

До 7 июля ещё полгода, а записи в ЗАГСах на это число уже нет. Скрепить союз волшебными семерками уже изъявили желание десятки липецких пар.
Для тех, кто верит в магию чисел, 7.07.2017 не просто дата, которая может украсить свидетельство о браке. Нумерологи говорят, что цифра семь означает движение, а тройное сочетание семёрок гарантирует положительные изменения в жизни.
Но ещё больший ажиотаж в ЗАГСах ожидают 8 августа 2018 года.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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