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Источник: ТРК "Липецкое время"

Седьмое июля семнадцатого года. За тремя семерками в свидетельстве о регистрации брака выстраиваются очереди будущих молодожёнов. В липецких ЗАГСах уже заняты все места на этот день.До 7 июля ещё полгода, а записи в ЗАГСах на это число уже нет. Скрепить союз волшебными семерками уже изъявили желание десятки липецких пар.Для тех, кто верит в магию чисел, 7.07.2017 не просто дата, которая может украсить свидетельство о браке. Нумерологи говорят, что цифра семь означает движение, а тройное сочетание семёрок гарантирует положительные изменения в жизни.Но ещё больший ажиотаж в ЗАГСах ожидают 8 августа 2018 года.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".