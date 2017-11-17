Контейнерную площадку создадут в ОЭЗ "Липецк"
17:14 17 Ноября 2017 Экономика
Анатолий Володько, начальник Юго-Восточной железной дороги: «Сегодня возник интересный вопрос о том, что НЛМК, "Индезит" развивают контейнерные перевозки. А у нас здесь контейнерной площадки достойной нет. Поэтому будем вместе с администрацией Липецкой области, с администрацией ОЭЗ заниматься тем, чтобы здесь найти возможность построить такую площадку, которая обслуживала бы НЛМК, "Индезит" и не только».
По плотности железнодорожной сети Липецкая область - один из лидеров в Черноземье. Ежегодно растут грузоперевозки, увеличивается пассажиропоток. За 10 месяцев этого года ж/д транспортом в регионе было перевезено около 10 миллионов человек и отправлено около 20 млн тонн грузов.
Юрий Божко, первый заместитель главы администрации Липецкой области: «Сегодня Липецкая область дает практически 30% грузов для ЮВЖД, т.е. мы являемся важным партнером. Объёмы наращиваются постоянно. За 10 месяцев на 4% выше. Плюс нас интересуют пассажирские перевозки. Это 27 поездов, которые курсируют на территории Липецкой области».
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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