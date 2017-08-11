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Источник: ТРК "Липецкое время"

Кооператоры региона возрождают заброшенные фермы и строят теплицы на пустырях, поставляют овощ, мясо и молоко в детские сады и школы, возят продукты в соседние области и даже в столицу, обеспечивают работой тысячи жителей сёл. Размах кооперативного движения в Усманском и Добринском районах журналисты оценили в ходе пресс-тура.Кооператив «Поляна» в селе Никольское знает каждый. Сегодня в нём состоят более 1,5 тысяч человек. В райцентре работает фирменный магазин. Кстати, осенью такой же появится и в Липецке. В год кооператоры продают мясных продуктов на 8 миллионов рублей. Встать на ноги помог государственный грант. На эти деньги построили цех по переработке мяса. В планах - строительство еще одного цеха и логистической сети, которая охватит все села Усманского района.Валентина Татаринова, председатель кооператива «Поляна»: "Люди могут уже спокойно выращивать скот, могут расширять свои личные подсобные хозяйства. Они знают, куда его реализовать. Не нужно никуда его возить, искать места сбыта, рабочие места созданы".Почти 900 кооперативов действуют в Липецкой области. В это движение вовлечено 40 тысяч личных подсобных хозяйств. Это почти четверть всех существующих в области. Развивать кооперацию помогает государственная поддержка. Вэтом году она составила 170 миллионов рублей.Андрей Козодеров, заместитель главы администрации Липецкой области: "Сегодня со сбытом высококачественной продкции проблем нет. И на рынках, и на кооперативных рынках. Уже построено пять кооперативных рынков в Липецкой области. Как временная мера, но действенная. Есть договоренность со всеми сетями, что они открывают формат «магазин в магазине» и используют кооперативную продукцию. То есть порядка 150 точек в Липецкой области, которые эту продукцию могут реализовать".