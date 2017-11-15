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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

В Министерстве экономического развития РФ представили национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России. Эксперты определили лучшие экономические зоны промышленно-производственного и технико-внедренческого типа.Рейтинг, подготовленный Ассоциацией кластеров и технопарков, проведен по 6 основным функциональным блокам, включает 25 показателей и представляет собой путеводитель в выборе наиболее привлекательных площадок с точки зрения инвестиций. Рейтинг позволяет оценить текущий уровень развития и инвестиционной привлекательности ОЭЗ, а также наличие благоприятных условий для реализации на ее территории инвестиционных проектов.ОЭЗ ППТ «Липецк» занимает ведущие позиции в Рейтинге. Среди промышленно-производственных ОЭЗ, липецкая ОЭЗ стала лидером по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в ОЭЗ, по инвестиционной активности резидентов, по информационной открытости интернет-портала ОЭЗ.В настоящее время в ОЭЗ «Липецк» зарегистрированы 52 резидента с объемом заявленных инвестиций 173,8 млрд руб. Осуществляют деятельность 19 предприятий. Объем производства резидентов составил 61,5 млрд руб., освоено 46,4 млрд руб. инвестиций. На предприятиях создано 3,5 тысячи новых рабочих мест. В 2017 году введены в эксплуатацию новые заводы: ООО «Виссманн Липецк» (Германия) - производство отопительного, холодильного и другого аналогичного оборудования; ООО «ППГ Индастриз Липецк» (США) - производство промышленных покрытий; ООО «Кемин Индастриз (Липецк)» (США) – производство ингредиентов для кормов животных и пищевых добавок; ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (Нидерланды) - производство тепличных конструкций и оборудования; ООО «ПРЕСТОРУСЬ» (Россия) – производство геосинтетических материалов. В 2017 году администрацией Липецкой области заключены соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ еще с семью компаниями.«Открывая инновационные предприятия на территории региона, продукция которых будет востребована на российском рынке, мы успешно выполняем заявленный Президентом России курс на импортозамещение», - отмечает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.