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Олег Королёв: все подсобные хозяйства вовлечь в кооперацию

12:27 25 Апреля 2017 Экономика
На административном совете в Усмани обсудили проделанную работу по благоустройству за I квартал текущего года.  В субботниках приняли участие почти 40 тысяч человек. Общими усилиями была очищена территория населенных пунктов площадью 467 га, вывезено 6 тысяч кубометров мусора.

За этот период установили 11 детских и спортивных площадок и 41 отремонтировали. Были оборудованы 44 контейнерные площадки, отремонтировано более 250 кв. м ограждений. И это только часть проделанной работы.

На административном совете отметили и рост в кооперации. На данный момент в области создано 855 кооперативов. Большая часть из них – снабженческо-сбытовые. Создают и личные подсобные хозяйства. По уровню вовлечения в кооперативное движение лидируют Чаплыгинский, Грязинский и Усманский районы.  Глава региона Олег Королёв поручил внести предложение по созданию комиссии для анализа развития кооперации в районах. Главная задача - вовлечь в кооперацию все подсобные хозяйства к 2019 году.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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