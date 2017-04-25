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Источник: ТРК "Липецкое время"

На административном совете в Усмани обсудили проделанную работу по благоустройству за I квартал текущего года. В субботниках приняли участие почти 40 тысяч человек. Общими усилиями была очищена территория населенных пунктов площадью 467 га, вывезено 6 тысяч кубометров мусора.За этот период установили 11 детских и спортивных площадок и 41 отремонтировали. Были оборудованы 44 контейнерные площадки, отремонтировано более 250 кв. м ограждений. И это только часть проделанной работы.На административном совете отметили и рост в кооперации. На данный момент в области создано 855 кооперативов. Большая часть из них – снабженческо-сбытовые. Создают и личные подсобные хозяйства. По уровню вовлечения в кооперативное движение лидируют Чаплыгинский, Грязинский и Усманский районы. Глава региона Олег Королёв поручил внести предложение по созданию комиссии для анализа развития кооперации в районах. Главная задача - вовлечь в кооперацию все подсобные хозяйства к 2019 году.