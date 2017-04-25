Олег Королёв: все подсобные хозяйства вовлечь в кооперацию
12:27 25 Апреля 2017 Экономика
За этот период установили 11 детских и спортивных площадок и 41 отремонтировали. Были оборудованы 44 контейнерные площадки, отремонтировано более 250 кв. м ограждений. И это только часть проделанной работы.
На административном совете отметили и рост в кооперации. На данный момент в области создано 855 кооперативов. Большая часть из них – снабженческо-сбытовые. Создают и личные подсобные хозяйства. По уровню вовлечения в кооперативное движение лидируют Чаплыгинский, Грязинский и Усманский районы. Глава региона Олег Королёв поручил внести предложение по созданию комиссии для анализа развития кооперации в районах. Главная задача - вовлечь в кооперацию все подсобные хозяйства к 2019 году.
Количество показов: 88
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|12:27
|11:37
|11:01
|10:59
|10:50
|10:46
|10:21
|09:58
|09:36
|09:22
|09:00
|08:45
|08:00
|07:00
24.04.2017
|18:15
|18:06
|17:49
|17:33
|17:07
|16:52
Комментарии