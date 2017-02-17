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Источник: ТРК "Липецкое время"

Еще одна выставка ждала участников административного совета непосредственно перед заседанием. В Центре культуры и досуга Усманского района наряду с принимающей стороной представили свою продукцию и предприятия Добринского и Хлевенского районов.В 11 часов начнется пленарное заседание, на котором подведут итоги социально-экономического развития за 2016 год всех трех районов. Оцениваться будет работа по развитию агропромышленного комплекса, привлечению инвестиций, строительству жилья, а также здравоохранение.