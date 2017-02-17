Участникам административного совета представили продукцию ведущих предприятий Усманского района
09:55 17 Февраля 2017 Экономика
Уже год успешно работает и предприятие по производству растительного масла. Объем производимой продукции - 50 тонн в сутки. Этого хватает, чтобы обеспечить и внутренний рынок, и для поставок за рубеж.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Теги: административный совет
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