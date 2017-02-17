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Участникам административного совета представили продукцию ведущих предприятий Усманского района

09:55 17 Февраля 2017 Экономика
К приезду участников административного совета на заводе "Генборг" организовали выставку. Свою продукцию представили ведущие предприятия Усманского района. Также презентовали высокотехнологичный круглогодичный тепличный комплекс "Овощи Черноземья". Первую очередь планируют ввести в эксплуатацию в июле 2017 года. После выхода на проектную мощность здесь будут производить 60 тысяч тонн овощей.

Уже год успешно работает и предприятие по производству растительного масла. Объем производимой продукции - 50 тонн в сутки. Этого хватает, чтобы обеспечить и внутренний рынок, и для поставок за рубеж.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"

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