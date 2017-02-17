Количество показов: 58

Источник: ТРК "Липецкое время"

К приезду участников административного совета на заводе "Генборг" организовали выставку. Свою продукцию представили ведущие предприятия Усманского района. Также презентовали высокотехнологичный круглогодичный тепличный комплекс "Овощи Черноземья". Первую очередь планируют ввести в эксплуатацию в июле 2017 года. После выхода на проектную мощность здесь будут производить 60 тысяч тонн овощей.Уже год успешно работает и предприятие по производству растительного масла. Объем производимой продукции - 50 тонн в сутки. Этого хватает, чтобы обеспечить и внутренний рынок, и для поставок за рубеж.