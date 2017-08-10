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Работу микрофинансовых организаций взяли под строгий контроль

12:19 10 Августа 2017 Экономика
Микрозаймы без риска. Общественная палата взяла под контроль работу микрофинансовых организаций.

Как защитить граждан от недобросовестных кредиторов, обсуждали на заседании комиссии по экономике и предпринимательству. По новому закону "быстрые деньги" должны выдавать по строгим правилам. Запрещены краткосрочные кредиты человеку, который не погасил предыдущий микрозайм. Ограничения вводятся на проценты, их нельзя сильно завышать. А общая сумма процентов не должна в три раза превышать сумму самого кредита. Проверки микрофинансовых организаций уже начались. Четыре исключены из реестра за нарушение законодательства, 15 ушли с финансового рынка по собственному желанию.

Анатолий Гольцов, председатель комиссии по экономике и поддержке предпринимательства Общественной палаты Липецкой области: "Микрофинансовые организации нанесли мощнейший ущерб экономике. Ведь те, кто брал кредиты, попадали в настоящую кабалу. Благодаря тому, что очень мощно государство, Общественная палата РФ, в частности и липецкая, включились в этот серьёзный вопрос, наконец-то на уровне государства, Центрального банка были применены правила предоставления микрокредитов. Потому что с одной стороны микроорганизация даёт кредиты, с другой — население соглашается с этими тяжёлыми процентами. И сегодня есть барьер, который ввёл Центральный банк, чтобы остановить этот процесс".

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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