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Изюминкой юбилейного выпуска «Поедем, поедим!» станет сыродельня в Масловке

13:39 10 Августа 2017 Общество
Изюминкой юбилейного выпуска «Поедем, поедим!» станет сыродельня в Масловке
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В регионе продолжаются съёмки юбилейного выпуска программы «Поедем, поедим». Вчера одной из площадок для команды Джона Уоррена стала сыродельня в Масловке Данковского района. Сюда группа приехала с большим опозданием из Чаплыгинского района, так что съёмки вели уже ночью. Но это не помешало ни ведущему, ни операторам.

У Джона к сыру особая любовь с детства. Гостеприимный хозяин приглашает в дом. Владимир Борев показывает владения. Сыродельня должна стать изюминкой программы, она и определила место съемок юбилейного выпуска. Ведь масловский продукт Джон уже оценил на туристической выставке в Москве.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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