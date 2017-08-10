Изюминкой юбилейного выпуска «Поедем, поедим!» станет сыродельня в Масловке
13:39 10 Августа 2017 Общество
Загрузка плеера
У Джона к сыру особая любовь с детства. Гостеприимный хозяин приглашает в дом. Владимир Борев показывает владения. Сыродельня должна стать изюминкой программы, она и определила место съемок юбилейного выпуска. Ведь масловский продукт Джон уже оценил на туристической выставке в Москве.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 95
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|15:14
|14:35
|14:07
|13:39
|12:57
|12:47
|12:19
|12:11
|11:55
|11:34
|11:04
|10:45
|10:27
|10:16
|10:06
|09:45
|09:36
|09:18
|09:02
09.08.2017
|18:19
Комментарии