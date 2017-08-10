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Источник: ТРК "Липецкое время"

В регионе продолжаются съёмки юбилейного выпуска программы «Поедем, поедим». Вчера одной из площадок для команды Джона Уоррена стала сыродельня в Масловке Данковского района. Сюда группа приехала с большим опозданием из Чаплыгинского района, так что съёмки вели уже ночью. Но это не помешало ни ведущему, ни операторам.У Джона к сыру особая любовь с детства. Гостеприимный хозяин приглашает в дом. Владимир Борев показывает владения. Сыродельня должна стать изюминкой программы, она и определила место съемок юбилейного выпуска. Ведь масловский продукт Джон уже оценил на туристической выставке в Москве.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".