Расходы региональной казны увеличат
16:17 22 Декабря 2016 Экономика
Загрузка плеера
На заключительной в этом году сессии 3 десятка вопросов - от экономики до поощрительных выплат работникам культуры, искусства, науки. Один из ключевых вопросов — изменения в областной бюджет. Расходы региональной казны увеличат. Например, дополнительные средства получит аэропорт «Липецк» и Дорожный фонд.
По инициативе главы региона Олега Королёва, будет увеличена единовременная выплата малоимущим семьям при рождении первого ребёнка. Теперь они будут получать не 15 тысяч рублей, а 20. В следующем году такую выплату получат 500 семей.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 233
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
22.12.2016
|18:14
|18:11
|17:45
|17:40
|17:25
|16:49
|16:25
|16:17
|15:46
|15:36
|15:07
|14:30
|14:14
|13:44
|12:57
|12:50
|12:38
|12:35
|12:31
|11:51
Комментарии