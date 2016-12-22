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Источник: ТРК "Липецкое время"

Малоимущим семьям увеличат единовременные выплаты на рождение первого ребёнка, на развитие аэропорта «Липецк» направят дополнительные средства. Это только некоторые решения, которые приняли депутаты областного Совета на очередной сессии. Народные избранник внесли изменения в региональный бюджет и утвердили кандидатуру нового Уполномоченного по правам человека.На заключительной в этом году сессии 3 десятка вопросов - от экономики до поощрительных выплат работникам культуры, искусства, науки. Один из ключевых вопросов — изменения в областной бюджет. Расходы региональной казны увеличат. Например, дополнительные средства получит аэропорт «Липецк» и Дорожный фонд.По инициативе главы региона Олега Королёва, будет увеличена единовременная выплата малоимущим семьям при рождении первого ребёнка. Теперь они будут получать не 15 тысяч рублей, а 20. В следующем году такую выплату получат 500 семей.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".