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Технопарк "Лебедянский" презентовали на международном форуме

12:52 7 Февраля 2017 Экономика
Технопарк "Лебедянский" презентовали на международном форуме
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В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялась презентация Липецкого индустриального парка "Лебедянский". Техноплощадка по сбору, сортировке, переработке и утилизации различных видов отходов уже заинтересовала многих иностранных инвесторов. Перенять опыт Липецка готов ряд российских регионов.

Переработка и правильная утилизация мусора - задача номер один для экологической безопасности. Также это может быть еще и высокодоходным бизнесом. Об этом липчане говорили в Москве, в Торгово-промышленной палате России. Как решить вопрос сотни тысяч свалок по всей стране? Нужны специальные площадки по переработке. Пример - технопарк «Лебедянский». Это один из первых в России современных кластеров по переработке мусора.
На площадке в 60 гектаров планируется разместить современные мусороприемники, линии сортировки, станции по производству и утилизации ТКО. Завод по переработке бытовых отходов уже действует.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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