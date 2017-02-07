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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялась презентация Липецкого индустриального парка "Лебедянский". Техноплощадка по сбору, сортировке, переработке и утилизации различных видов отходов уже заинтересовала многих иностранных инвесторов. Перенять опыт Липецка готов ряд российских регионов.Переработка и правильная утилизация мусора - задача номер один для экологической безопасности. Также это может быть еще и высокодоходным бизнесом. Об этом липчане говорили в Москве, в Торгово-промышленной палате России. Как решить вопрос сотни тысяч свалок по всей стране? Нужны специальные площадки по переработке. Пример - технопарк «Лебедянский». Это один из первых в России современных кластеров по переработке мусора.На площадке в 60 гектаров планируется разместить современные мусороприемники, линии сортировки, станции по производству и утилизации ТКО. Завод по переработке бытовых отходов уже действует.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".